Jüdisches Leben in Deutschland

Michael Rubinstein erläutert in seinem Vortrag die Entwicklung der jüdischen Gemeinden in Deutschland seit Beginn der Neuzuwanderung der 1990er-Jahre von Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion.

Er vermittelt Einblicke in das aktuelle jüdische Gemeindeleben in Württemberg und schildert offen Chancen, Herausforderungen und Perspektiven anhand von Zahlen und Fakten. Aber auch persönliche Eindrücke und Erfahrungen fließen in seine Schilderungen ein.

Michael Rubinstein, Verwaltungsleiter der Israelischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW), Stuttgart.