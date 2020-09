Jürgen Bothner Quartett: Sonny Rollins Special

Sonny Rollins (* 7. September 1930 in New York City, eigentlich Theodore Walter Rollins) ist neben John Coltrane der wichtigste Tenor-Saxofonist des Modern Jazz! Seine ersten Aufnahmen nahm er 1949 mit Babs Gonzalez auf. Im gleichen Jahr entstand auch ein Album mit dem Pianisten Bud Powell, der massgeblich den Bebop mit geprägt hat. Weitere Stationen in den fünfziger Jahren waren die Bands von JJ Johnson, Miles Davis, Thelonious Monk sowie das legendäre Quintett mit dem viel zu früh verstorbenen Trompeter Clifford Brown. In dieser Zeit schrieb er auch seine bekanntesten Kompositionen wie Oleo, Airegin, Valse Hot oder St. Thomas.

Rollins war sein Leben lang ein suchender Musiker, der sich mit sich und der Welt intensiv auseinandersetzte. Auf dem ersten Höhepunkt seiner Karriere zog er sich zurück. Nach drei Jahren intensiver Studien folgte sein Comeback mit dem Album „The Bridge“. Beeinflußt von der Free Jazz Bewegung und den Unruhen in den sechziger Jahren, entstanden weitere Meilensteine der Jazzgeschichte wie die „Freedom Now Suite“ und die Aufnahmen mit Don Cherry. Nach einem weiteren „Sabbatical“ von 1969 bis 1971, das er unter anderem in einem Ashram in Indien verbrachte, war er bis zu seinem Karriereende 2014 einer der größten Jazz Acts weltweit, unter anderem 2009 auf den Stuttgarter Jazzopen.

Jürgen Bothner, Thilo Wagner, Mini Schulz und Obi Jenne werden einen Überblick über die lange Karriere vom „Saxophon Colossus“ Sonny Rollins darbieten.

Bitte beachten Sie: Bei den Einzeltischen handelt es sich um Stehtische mit Barhocker auf der Empore.

Besetzung: Jürgen Bothner (ts); Thilo Wagner (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)