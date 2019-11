Jürgen Bothner/Ralf Hesse feat. Frank Eberle Trio

Das schwungvolle Quintett aus dem süddeutschen Raum zeigt einmal mehr, welche Qualität die hiesige Jazzszene hat! Frank Eberle bewegt sich stilsicher und vielseitig durch den Modern Jazz. Versiert bindet er Huldigungen an berühmte Quintette in sein Programm ein. Mit Ralf Hesse, mit dem er viele gemeinsame Erlebnisse in diversen Bigbands teilt, bringt er einen erfahrenen Trompeter mit, der auch als Arrangeur sehr gefragt und erfolgreich ist. Ihr Spiel wird perfekt ergänzt von Jürgen Bothner‘s warmem Saxofonton. Für die swingende Rhythmik sorgen Joel Locher und Felix Schrack, deren große Klasse schon mehrfach das Publikum im Jazzkeller erfreute.

In der Summe erwartet uns genau die richtige Mischung, um entspannt in die Weihnachtsferien zu gleiten!

Frank Eberle / PianoJürgen Bothner / TenorsaxofonRalf Hesse / TrompeteJoel Locher / BassFelix Schrack / Schlagzeug