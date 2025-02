Jürgen Hörig & Benny Eisel – Songs and Lyrics

Viele kennen Jürgen Hörig als Moderator aus dem SWR-Fernsehen, Landesschau, Kaffee oder Tee – diese Sendungen haben ihn populär gemacht. Seit einigen Jahren ist Jürgen Hörig aber auch als Sänger und Songwriter unterwegs und hat bereits zwei Alben veröffentlicht. Außergewöhnliche Songs – Storys über das Leben, die Liebe, die Familie, übers Glück und auch über die üblen Kurven, die das Schicksal für jeden von uns parat hat.

Zusammen mit seinem Gitarristen Benny Eisel zaubert Hörig eine ganz besondere Stimmung auf die Bühne. Privat, unverblümt und berührend. So erleben ihn die Zuschauer. Denn die Übersetzung seiner englischen Songtexte liefert Hörig gleich mit dazu. Doch zu hören sind nicht nur eigene Songs, sondern auch Lieblingslieder, die viele kennen und mit denen jede Menge Erinnerungen verbunden sind. Bekannte Hits, zu denen Jürgen Hörig seine eigene Geschichte liefert. Wie kam es zu dem Song, was macht ihn aus, um was geht es in dem Lied eigentlich? Mit seinen Storys drum herum macht er die Songs zu einem Erlebnis. Dazu das virtuose Gitarrenspiel von Benny Eisel – seine Vielseitigkeit ersetzt nahezu eine ganze Band.