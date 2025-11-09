Jürgen Hörig & Benny Eisel

Schon zum dritten Mal kommen die beiden Musiker Jürgen Hörig und Benny Eisel zu uns nach Mutlangen.

Jürgen Hörig zeigt bei uns sein „anderes Gesicht“ - natürlich kennen die meisten ihn aus dem Fernsehen - seit über 25 Jahren ist er dort fast täglich zu sehen.

Doch inzwischen hat er sich auch einen Namen als Sänger und Songwriter gemacht.

Er entführt die Zuhörerinnen und Zuhörer in seine musikalische Welt - Bekanntes weckt Erinnerungen, Unbekanntes macht neugierig. Eine spannende Entdeckungsreise!

Er liefert nicht nur die Texte, sondern auch die Übersetzungen der Songs, ergänzt durch spannende Hintergründe zur Entstehung und zum jeweiligen Künstler – so entstehen immer wieder überraschende Aha-Momente für das Publikum.

Dazu kommt das beeindruckende Gitarrenspiel von Benny Eisel, der jedem Song eine ganz eigene Note verleiht. Zu hören sind auch eigene Songs aus seinen Alben - mit vielen Geschichten, die das Leben schreibt.