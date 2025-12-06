Jürgen Hörig & Benny Eisel

Zum zweiten Mal schon darf sich die Tafel Schorndorf auf prominente Unterstützung von Jürgen Hörig und Benny Eisel freuen.

Der bekannte Fernsehmoderator zeigt sich wieder von seiner musikalischen Seite. Seit einigen Jahren hat er sich einen Namen als Sänger und Songwriter gemacht und zusammen mit Gitarrist Benny Eisel im ganzen Land für sehr viele Gänsehaut-Momente gesorgt.

Zwei Stunden lang entführt Jürgen Hörig die Zuhörerinnen und Zuhörer in seine musikalische Welt – dort trifft man auf viele Bekannte und auch Unbekannte. Zu hören sind Songs, die nicht nur ihn schon ein halbes Leben lang begleiten. Hörig übersetzt die Lieder und erzählt Geschichten drumherum. Zwei Alben hat er inzwischen veröffentlicht und in diesem Jahr kam noch ein Mini-Album auf deutsch dazu.

Begleitet wird er von Benny Eisel, dessen virtuoses Gitarrenspiel und Vielseitigkeit nahezu eine ganze Band ersetzt.

Schon seit Jahren ist Jürgen Hörig immer wieder ein aktiver Unterstützer der Tafel und war mehrfach bei Sammelaktionen auf dem Weihnachtsmarkt dabei.