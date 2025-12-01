Jürgen Hörig und Benny Eisel

Lieblingslieder - ein Abend mit Songs und Lyrics.

Natürlich kennen die meisten Jürgen Hörig aus dem Fernsehen – seit 25 Jahren ist er dort fast täglich zu sehen. Doch inzwischen hat er sich auch einen Namen als Singer und Songwriter gemacht – und zusammen mit Gitarrist Benny Eisel hat er bei seinen Liveauftritten schon im ganzen Land für sehr viele Gänsehaut-Momente gesorgt. Zwei Stunden lang entführt Jürgen Hörig die Zuhörerinnen und Zuhörer in seine musikalische Welt – dort trifft man auf viele Bekannte, aber auch Unbekannte. Eine spannende Entdeckungsreise. Denn zu hören gibts es Songs, die nicht nur ihn schon ein halbes Leben lang begleiten.

Da werden viele Erinnerungen wach. Und Hörig liefert auch die Texte dazu, übersetzt die Songs, erzählt Geschichten drumherum – zur Entstehung, über den Künstler – so erlebt man selbst bei vertrauten Liedern immer wieder einen Aha-Effekt. Wie kam es zu dem Text, was macht ihn aus, um was geht es in dem Lied eigentlich? So ist das natürlich auch bei den eigenen Songs. Zwei Alben hat er inzwischen veröffentlicht – mit vielen Geschichten, die das Leben schreibt.

Dazu noch das virtuose Gitarrenspiel von Benny Eisel – er macht jeden Song wirklich zu etwas ganz besonderem. Seine Vielseitigkeit ersetzt nahezu eine ganze Band.