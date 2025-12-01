Wie Jürgen Hörig – der ist doch Fernsehmoderator.

Also lassen wir ihn selber erzählen…

Seit einigen Jahren bin ich auch als Sänger und Songwriter unterwegs und habe inzwischen zwei Alben veröffentlicht. Viele Texte der Songs schreibe ich selbst und ich bin auch live auf den Bühnen im Land zu sehen. Bei meinen Konzerten gibt’s aber nicht nur die Lieder zu hören, sondern ich erzähle auch etwas über die Entstehung, übersetze die Texte, erkläre den Hintergrund. Songs und Lyrics heißt deshalb mein Programm. Lieblingslieder.

Und dazu gehören eben nicht nur meine eigenen Songs, sondern Lieder, die viele kennen und mit denen jede Menge Erinnerungen verbunden sind. Bekannte Hits, zu denen ich eine eigene Geschichte liefere. Wie kam es zu dem Song, was macht ihn aus, um was geht es in dem Lied eigentlich? Mit meinen Storys drumherum wird die Musik zu einem speziellen Erlebnis – ich mache sie auf besondere Weise erlebbar. Stets an meiner Seite: der wunderbare Benny Eisel – sein Gitarrenspiel verzaubert, und seine Vielseitigkeit ersetzt nahezu eine ganze Band.