Jürgen Henne „Seite Eins“

Theaterstück für einen Mann und ein Smartphone

Das Ein-Personen-Stück „Seite Eins“ zeigt mitreißend, witzig und zugleich erschreckend aktuell, wie Medien heute funktionieren – und welche Rolle wir selbst dabei spielen.

Ein Theaterabend über Aufmerksamkeit, Verantwortung und die Lust am Skandal.

Marco ist Boulevardjournalist aus ganzer Überzeugung. Er ist schnell, charmant, skrupellos– und sicher, dass er nur liefert, was die Menschen lesen wollen. Tratsch und Klatsch sind überall, sie haben es vom Frisörsalon bis in die "seriöse" Presse gebracht. Die voyeuristischen Stimmen begleiten und verfolgen Menschen durch Affären und Krisen, an deren Ende sie entweder schnelle Popularität erlangen oder daran zugrunde gehen. Marco liebt diese Macht und verehrt sein Metier als Kunst. „Zuckerbrot und Peitsche“, das ist seine Maxime. Auf der ständigen Jagd nach einer gut verkäuflichen Story lernt er Lea kennen. Sie hat gerade ihre erste CD rausgebracht und ist noch ein echter Frischling im Business. Marco wittert mit seinem untrüglichen Instinkt sofort die perfekte Beute. Doch als er Lea zu einer Titelstory drängen will, verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrheit, Macht und Moral.