Sugar Ray & The Bluetones feat. Little Charlie Baty

Der legendäre Frontman von Roomful Of Blues

Sugar Ray & The Bluetones (USA) kommen am 2. November mit dem Gitarren-Ass Little Charlie Baty ins Häberlen. Ein echtes Blues-Highlight! Die große, zeitlose Blues-Tradition, packend zelebriert von besten zeitgenössischen Interpreten!

Der Harpspieler und Sänger Sugar Ray Norcia ist seit den siebziger Jahren im Blues verwurzelt. Anfangs war er als Sideman bei verschiedenen Blues Bands aktiv. Später wurde er festes Mitglied der sehr erfolgreichen Band “Roomful of Blues”, aus der viele weltbekannte Bluesgrößen hervorgingen.

Im Jahr 1979 gründete Sugar Ray seine Band “The Bluetones”. Mit diesen tourt er seither um die Welt und hatte seit der Gründung mit Ronnie Earl und aktuell mit Little Charlie Baty immer herausragende Musiker an seiner Seite. Little Charlie gehört sicher zur absoluten Weltspitze in Sachen jumpender und rockender Blues-Gitarre.

Sugar Ray ist eine feste Grösse in der internationalen Topliga der Bluesmusiker, er wirkte auf über 50 Alben mit. Er spielte mit Grössen wie Charlie Musselwhite oder Hubert Sumlin. Im Jahr 1999 war Sugar Ray neben James Cotton, Bill Branch und Charlie Musselwhite Teil des für den Grammy nominierten Projekts “Superharps” (Telarc). 2017 wurden die Bluetones in nicht weniger als 10 Kategorien für den Blues Music Award nominiert!