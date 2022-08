Jürgen Seibold - Frodo war's nicht

Im schwäbischen Remslingen sind Tolkien-Tage und zu Ehren des Autors bevölkern Hunderte verkleidete Mittelerde-Fans in einem Gewusel aus Orks, Elfen und Frodos den beschaulichen Ort.

Mittendrin wird der Laden von Juwelier Gollmann überfallen, sein wertvollster Ring gestohlen und sein Mitarbeiter blutend vor der Vitrine zurückgelassen. Die Täterbeschreibung der Augenzeugen bringt die Kripo nicht weiter: Frodo soll's gewesen sein, unterstützt von Gandalf und zwei Orks. Nur wie findet man die Täter unter all den Maskierten?

Buchhändler Robert Mondrian müsste eigentlich den Ansturm in seinem Laden bewältigen, doch nun wartet ein neuer Fall auf Remslingens scharfsinnigsten Ermittler wider Willen.

Jürgen Seibold, geboren 1960 in Stuttgart, arbeitete als Redakteur und freier Journalist. 1989 veröffentlichte er seine erste Musikerbiografie. Es folgten weitere Sachbücher, Theaterstücke, Thriller, Komödien und Kriminalromane. Dass Jürgen Seibold humorvoll und spannend zugleich schreiben kann, hat der Autor bereits mit seiner erfolgreichen Allgäu-Krimi-Reihe (zuletzt »Volltreffer«) gezeigt. In der Stadtbibliothek liest er aus dem dritten Band seiner Krimi-Reihe „Lesen auf eigene Gefahr“, in der der Buchhändler Robert Mondrian höchst turbulent in Kriminalfälle verstrickt wird.

In Kooperation mit Osiander und der VHS.