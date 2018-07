Marijan Fidusek: Der Wolf in Baden-Württemberg

Kein anderes Wildtier wird zurzeit kontroverser diskutiert und man muss zugeben, dass er auch genügend Stoff hergibt.

Ungefähr 250 Wölfe leben derzeit in Deutschland, die meisten im Nordosten. Seit dem Jahr 2000 vermehren sich Wölfe in Deutschland wieder. Es begann auf einem Truppenübungsplatz in der Oberlausitz. Was ist ein Wolfsrudel? Man kann es einfach mit Familie übersetzen. Es sind die Elterntiere, der aktuelle Wurf und noch ggf. Tiere aus dem davor liegenden Wurf. Im Schnitt sind dies 8 - 10 Tiere. Wölfe werden mit ca. 10 - 22 Monaten geschlechtsreif und verlassen dann das Rudel. So auch der einjährige Rüde, der im Juni dieses Jahres bei Lahr (Offenburg) überfahren wurde. Er stammte aus der Alpenpopulation und war wohl im Begriff eine eigene Familie zu gründen. Hier zeigt sich auch die größte Gefahrenquelle für Wölfe: Es ist der Straßenverkehr. Dazu kommen noch illegale Abschüsse. Ein Wolf braucht nicht viel, um bei uns zu überleben. Was er aber sicherlich braucht ist unsere Toleranz! Vortrag von Marijan Fidusek, NABU Wolfsbotschafter.