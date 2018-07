Niveauvolle Unterhaltung, intellektueller Tiefgang und kultivierte Darstellung - das sind nicht unbedingt die Eigenschaften, die dem Stuttgarter Juristenkabarett nachgesagt werden.

Schon eher, dass man 2 Stunden lang lachen kann, auch - und gerade - wenn man keine juristischen Staatsexamina absolviert hat. Die Damen und Herren um Anette Heiter haben jetzt im Archiv gekramt und die beliebtesten Szenen der letzten 2 Jahrzehnte hervorgeholt und tüchtig entstaubt. Es wird also wieder kräftig parodiert, geblödelt, gesungen und geflötet. Allzweckwaffe Thorsten Majer wird als Kretschmann, Beckenbauer oder Donald Trump auftreten, Thomas Lang als Dolmetscher Mustafa Üzgür die Szenen übersetzen, Anette Heiter in der Mobilen Urteils-Erklärungsstelle (MURKS) die neusten Urteile erklären und von Herbert Anderer am Akkordeon begleitet besingen und Elke Kunzi, die Vorsitzende der Bundesorganisation der Blockflötenpädagogen, ist sich sicher: es sollte mehr geflötet werden. Freuen Sie sich auf Juristen, die den Jux zum Lebensprinzip erhoben haben!