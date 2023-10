Jürgen von der Lippe liest "Sex wie Mehl"

Der Leseonkel der Nation ist wieder unterwegs. Im Lesereisegepäck ist der Roman “Sex ist wie Mehl.

Neugierige haben nun die Möglichkeit, den Meister der geschliffenen Pointe live zu erleben.

Was ist eine 5-Eurosängerin, warum ist Sex wie Mehl, wer sagt: Geh deine Oma melken, aus welcher Küche stammt heiliges Geschnetzeltes, was ist Manna- Hamham und was macht ein Mönch mit einem Saxophon. Ob diese Fragen Sie schon lange bewegt haben oder Ihre Neugier gerade erst geweckt wurde-nichts wie hin, wenn Jürgen von der Lippe aus seinem aktuellen Buch liest. Der unermüdliche Önologe im Weinberg des Humors hat wieder einen Knallerjahrgang produziert, mit feiner Nase, voller Dröhnung und superlangem Abgang.