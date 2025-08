Jürgen Wertheimer: Gegen den Strom

Dieses Buch des Tübinger Literaturwissenschaftlers und Autoren Professor Jürgen Wertheimer ist ein Versuch dazu.

In Zeiten der von manchen ersehnten Kriegstüchtigkeit sprießen sie wieder aus aus dem Boden: Die Helden. Und in den Comics überfluten uns ganze Geschwader magischer Fantasyheroen. Die wahren Helden Europas aber verlieren wir bei all den kraftstrotzenden Supermännern und -frauen fast aus den Augen. Dabei sind unsere Dramen und Romane voll von ihnen - wir müssen sie nur wieder zum Leben erwecken.