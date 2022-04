J.B.O. - Planet Pink 2022

Endlich wieder mal Spaß und krachende Fröhlichkeit - das wurde aber auch Zeit!

Am 13.Mai 2022 erscheint das neue Studioalbum "Planet Pink" der Erlanger Comedy Metaller von J.B.O.. Und endlich gibt es jetzt die J.B.O.-Party auch wieder live für Euch!

Wenn Ihr nach all der Ernsthaftigkeit endlich mal wieder zu den J.B.O.-Hits wie "Bolle", "Ein guter Tag zum Sterben", "Verteidiger des Blöedsinns", "Alles nur geklaut" und "Ein Fest" abgehen wollt!

Oder Ihr seid neugierig, was sich die vier Verrückten auf ihrem neuen Album wieder an Quatsch mit Metal ausgedacht haben - seht Euch z.B. mal den grandiosen Clip zur Single "Metal was my first Love" an:

https://www.youtube.com/watch?v=Ly9q31JprPM

Mit ihrer ungewöhnlichen Melange aus beinharter Rockmusik und schräg-geistreichem Humor, getarnt in quietschbuntes Rosa, sind die Erlanger seit drei Jahrzehnten ein absolutes Unikat der deutschen Musikszene und geniessen längst Kultstatus. Also kommet zuhauf, singt und feiert mit J.B.O. auf der "Planet Pink"-Tour, dass es nicht NUR Probleme gibt, sondern auch noch Lärm, Quatsch und Bier!

Als Support wird J.B.O. auf dieser Tour begleitet von „Crossplane“:

https://www.facebook.com/crossplane.band