J. F. Schreiber-Museum

Ausstellung

1831 kam Jakob Ferdinand Schreiber nach Esslingen – im Gepäck: eine Ausbildung zum Lithografen und 44 Steinplatten. Seine bunten und qualitätvoll gedruckten Bilder hatten bald großen Erfolg.

Im Museum können Sie Papiertheater, Kartonmodelle und Bilderbücher aus der Produktion des Verlags J. F. Schreiber entdecken. Außerdem zeigen wir Ihnen Teile der einzigartigen Originalentwurfszeichnungen aus dem Produktionsarchiv des Schreiber-Verlages. Der Blick in das Atelier eines Illustrators und in eine Steindruckerei gewähren einen Einblick in die Arbeitswelt um 1900. Damals gehörte der Esslinger Verlag zu den führenden Vertretern seines Faches und war weit bekannt.

Der Höhepunkt der Ausstellung ist natürlich die Wurzelhöhle. Sie ist dem wohl bekanntesten Kinderbuch des Schreiber-Verlages "Etwas von den Wurzelkindern" von Sibylle von Olfers gewidmet. Hier können große und kleine Besucherinnen und Besucher das Leben dieser kleinen Wesen nachempfinden.

Aber auch der eigenen Kreativität sind im Museum keine Grenzen gesetzt: Kinder und Erwachsene haben in der hauseigenen Bastelwerkstatt die Gelegenheit selbst zu Stift, Schere und Klebstoff zu greifen.

Die interaktive App MuseumStars bietet die Möglichkeit, bei einer unterhaltsamen Challenge sein Wissen über die Wurzelkinder zu prüfen. Die App gibt es kostenlos im App Store und bei Google Play.