J. S. Bach: Johannes-Passion PLUS

Die Aufführung der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach mit dem Chor Cappella Nova am Palmsonntag in der Schlosskirche wird aus zwei Gründen etwas ganz Besonderes.

Zum einen musiziert der Chor das Werk nicht in der allseits bekannten und zumeist gespielten traditionellen Fassung, sondern in der Fassung, in der sie Johann Sebastian Bach vor genau 300 Jahren, am Karfreitag des Jahres 1725, in Leipzig aufgeführt hat. Hier ersetzte er sowohl den Eingangschor als auch den Schlusschoral durch eine Choralbearbeitung („O Mensch, bewein dein Sünde groß“ - später übernommen in die Matthäus-Passion - ersetzt den Eingangschor „Herr, unser Herrscher“ und „Christe, du Lamm Gottes“ den Schlusschoral „Ach Herr, lass dein liebe Engelein“) und auch bei den Arien und in einigen weiteren Details gibt es Abweichungen von der traditionellen Fassung.

Außerdem kommt bei dem Konzert unter dem Motto „Johannes-Passion PLUS“ zur Musik ein weiteres, optisches Element hinzu: Der Bad Mergentheimer Künstler Michael Blümel wird während der Aufführung auf Leinwand projizierte, zur Musik passende Live-Zeichnungen erstellen.

Mit dem Chor Cappella Nova singen und musizieren Katharina Schneider (Sopran), Lieselotte Fink (Alt), Marcel Hubner (Tenor), Josua Bernbeck (Bass, Arien), Emil Greiter (Bass, Jesusworte) und das Barockorchester „la strada armónica“ auf historischen Instrumenten. Die Leitung hat Esther Witt.