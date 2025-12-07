J.S. Bach Weihnachtsoratorium 4-6

"Ehre sei dir, Gott, gesungen": Bachs Weihnachtsoratorium erklingt in der Schlosskirche Bad Mergentheim.

Am 2. Advent erklingt Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Der Bad Mergentheimer Kammerchor, unter der Leitung von Felix Krüger, führt die Kantaten 4-6 des beliebten Oratoriums auf.

„La strada armonica“, ein Orchester mit Experten der historischen Aufführungspraxis, und hervorragende Solisten wirken mit: Julia Küßwetter, Barbara Buffy, Oliver Kringel und Sven Fürst. Das Weihnachtsoratorium hat wie kein anderes Werk seinen festen Platz in den Konzerten der Weihnachtszeit gefunden. „Ehre sei dir, Gott, gesungen“, so heißt es im Teil 5 des Oratoriums. Die Musik drückt die Freude auf das nahende Fest aus und lässt vielleicht auch das Publikum derweil die oft hektische Adventszeit vergessen.