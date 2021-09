Gefühlvoller Großstadtblues, getragen von einer schönen Stimme, einer kompetenten Gitarre und gelegentlichen Akkordeon basierten Abstechern in die Tex Mex Region - das sind J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters. Die Norweger haben sich 1994 zusammengefunden und sind im gleichen Jahr dann schon auf dem Notodden Blues Festival ausgezeichnet worden. Es folgten zahlreiche Tourneen in den USA, neun veröffentlichte Alben und mehrere internationale Auszeichnungen.

Reservierungen für Karte unter: info@kulturschmiede.de

Einlass nur nach der 2G-Regel, d.h. mit Impf- oder Genesungsnachweis. Bitte die aktuellen Infos auf der Homepage www.kulturschmiede.de beachten.