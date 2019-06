Der Erfolg des ersten Duoalbums, das 2016 auf Platz drei der NDR Play Jazz Hörercharts geklettert war, motivierte Ingolf Burkhardt (trp, voc) und Roland Cabezas (git. ,voc) zu ihrem zweiten 'Jazul Duo' Album 'Still Life'. Die beiden versierten und renommierten Musiker verbinden aufs Neue Jazz mit Soul und Pop, Genregrenzen werden aufgelöst. Das Repertoire reicht von Robert Glasper über Giacomo Puccini und John Lennon bis hin zu groovigen Eigenkompositionen. Das Ganze wird virtuos und humorvoll vorgetragen, Musik von Herzen für Herz, Ohr und Bein - und über all dem schwebt Cabezas' sanfte Stimme.Kick off your shoes, enjoy and relax! Ingolf Burkhardt ist in Unterschefflenz aufgewachsen und in Mosbach zur Schule gegangen. Seit 1990 ist er festes Mitglied und Solotrompeter der NDR Big Band. Seit 10 Jahren spielt der begehrte Studio- und Live-Musiker Roland Cabezas mit ihm zusammen in seiner Band JAZUL.