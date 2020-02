JazzMe - Eberbacher Jazztage am Neckar und im Odenwald

JazzMe 2020

Herzlich willkommen zu JazzMe 2020 in Eberbach und in Neckargemünd. Bereits zum 18. Mal können wir diese Veranstaltungsreihe durchführen – ein besonderer Dank geht an unseren Sponsor von Beginn an – die Volksbank Neckartal. Darüber hinaus sind wir sehr dankbar für die Unterstützung von JazzMe durch das Land Baden-Württemberg aus Mitteln zur Förderung der Kunst. Der Veranstaltungsort in den Räumlichkeiten des Kulturlabors und der Galerie Artgerecht hat sich im vergangenen Jahr als wunderbare Fügung erwiesen. Auch JazzMe 2020 findet nun folgerichtig in der Friedrich-Ebert-Straße 2 statt, bis auf die Konzerte in Neckargemünd (Volksbank Neckartal) und in der Evangelischen Michaelskirche. Ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen des Vereins Kulturlabor und an die Galerie Artgerecht für die sehr gute Zusammenarbeit! Freuen Sie sich auf die Vielfalt und den Abwechslungsreichtum unseres kleinen, aber feinen Jazz-Festivals in Eberbach – wir freuen uns auf Sie! Tobias Soldner Auch in diesem Jahr bitten wir unsere Hörerinnen und Hörer, die unterschiedlichen Anfangszeiten zu beachten. wird präsentiert von www.JazzMe.de 2020

JO

Freitag, 28. Februar, 20 Uhr Kulturlabor, Friedrich-Ebert-Str. 2, 69412 Eberbach Schreibe deine Lieblingsmusik, finde deine Lieblingsmusiker, gib dem Ganzen einen Namen und fertig ist die Lieblingsband! Genau das hat der Schlagzeuger Jo Beyer gemacht. Tun, was einem gefällt - das ist die Devise dieser Band und genauso klingt es auch. Kompromissloser Spaß mit vertrackt hitverdächtigen Kompositionen, gespielt von einigen der allerfeinsten Improvisatoren des zeitgenössischen Jazz. Jo Beyer gewann verschiedene Awards, u.a. den Int. Getxo Jazz Competition Award 2017 und den Europäischen Burghauser Jazz Preis 2015.

Jo Beyer Schlagzeug / Komposition Sven Decker Tenorsaxophon Roman Babik Klavier Andreas Wahl E-Gitarre / Akustikgitarre / E-Bow

Paul Stoltze´s Itchy Pants

Freitag, 6. März, 20 Uhr Kulturlabor, Friedrich-Ebert-Str. 2, 69412 Eberbach Die Band um den Mannheimer Saxophonisten Paul Stoltze spielt Eigenkompositionen und -arrangements, die sich mal von jazziger, mal von rockiger Seite zeigen. Mal tritt Improvisation in den Vordergrund, mal emotionale Saxophonmelodien, dann wieder rhythmisch mitreißende Gitarrenriffs. Ihre Konzerte sind ein einzigartiges Erlebnis, das auf abwechslungsreiche Art und Weise verschiedenste Stilistiken vereint. Paul Stoltze studierte Jazz-Saxophon an der Musikhochschule Mannheim und absolvierte im Anschluss an der Hochschule für Musik Nürnberg seinen Master in Jazzkomposition und -arrangement. Er ist künstlerisch in der Rhein-Neckar-Region rund um Mannheim aktiv. Außerdem kann man ihn als Dozent beim Ladenburger Jazzworkshop sowie beim IG Jazz Workshop in Mannheim erleben. Paul Stoltze Tenorsaxophon Jan David Gitarre Lukas Großmann Keyboard Alexander Broschek E-Bass Mario Maradei Gonzalez Percussion Stefan Höfele Dias Schlagzeug

Davide Petrocca & Christoph Neuhaus Quartett

Freitag, 13. März, 20 Uhr Kulturlabor, Friedrich-Ebert-Str. 2, 69412 Eberbach Remembering Wes Montgomery, Joe Pass, Jim Hall u.v.a… Die Gitarristen Christoph Neuhaus und Davide Petrocca, die schon seit langem immer wieder zusammenarbeiten, haben für diesen Abend ein Quartett zusammengestellt, welches den Sound der Jazzgitarre der 50er und 60er Jahre wiederspiegelt! Präsentiert wird Straight-Ahead-Jazz in Anlehnung an die Spielweise der oben genannten Gitarristen sowie Kompositionen von Wes Montgomery und Jim Hall. Begleitet werden Petrocca und Neuhaus von Thomas Stabenow, einem der renommiertesten Kontrabassisten der deutschen Jazzszene sowie von Axel Pape am Schlagzeug. Neben seinen Lehräufträgen an der Universität Mainz und am Dr. Hoch´s Konservatorium Frankfurt, ist Axel Pape ein gefragter Drummer bei Konzertauftritte im In- und Ausland. Davide Petrocca Gitarre Christoph Neuhaus Gitarre Thomas Stabenow Kontrabass Axel Pape Schlagzeug

Hadar Noiberg & Olivia Trummer

Samstag, 14. März, 20 Uhr Kulturlabor, Friedrich-Ebert-Str. 2, 69412 Eberbach Die Querflötistin Hadar Noiberg und die Pianistin Olivia Trummer, die 2019 mit dem Jazz-Preis Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde, begegneten sich beinahe zufällig, als Hadar ein paar Wochen in Berlin verbrachte. Ihre Verbindung war unvermittelt stark, sowohl auf persönlicher als auch auf musikalischer Ebene. Beide teilen seit ihrer Jugend eine Liebe zur klassischen Musik und zum Jazz und weisen in ihren Kompositionen und Improvisationen auch Einflüsse von verschiedenen lateinamerikanischen Musikstilen auf. Sie sind separat als Bandleaderinnen eigener Projekte unterwegs und verstehen es, in ihrer Musik Stärke und Zärtlichkeit zu vereinen. Im Duo verschmelzen ihre instrumentalen Stimmen dermaßen spielerisch, dass man den Eindruck bekommt, Querflöte und Klavier seien ein gemeinsamer Klangkörper. Durch den Zusatz von Olivias Gesang und Hadars virtuosen Umgang mit Effekten und Loops erweitert sich die Farbpalette des Duos zusätzlich. Ab November 2019 stellen die beiden Musikerinnen ihr erstes gemeinsames Album „The Hawk“ vor. Darauf befinden sich hauptsächlich Eigenkompositionen, ergänzt durch das Arrangement des Israelischen Volkslieds „Be-it Ha’arava“ und einer Neuinterpretation von George Harrisons „Here comes the sun“. Die Entstehungsgeschichte des Albums - ebenso wie die Musik selbst - birgt eine wunderbare Leichtigkeit in sich: Aus ihrer Begegnung entsprang ein musikalisches Projekt, aus einem live mitgeschnittenen Konzert entstand wenige Monate später schon ihr erstes Album. Die unkomplizierte Entstehungsgeschichte des Albums spiegelt auch die Entwicklung einer wunderbaren Freundschaft und die Fähigkeit wider, sich gegenseitig Raum zu geben. Dabei entsteht eine leidenschaftliche, geheimnisvolle und lyrische Musik, die den Hörer auf eine Reise in eine ganz eigene Welt voller Fantasie einlädt.

Hadar Noiberg Flute, Effects, Loops Olivia Trummer Piano, Vocals

Kjell & Lajos

Donnerstag, 19. März, 19 Uhr | -Eintritt frei Volksbank Neckartal, Hauptgeschäftsstelle Bahnhofstraße 14-16, 69151 Neckargemünd Lajos Meinberg (18) und Kjell Kitzing (17) - beides Schüler aus Bargteheide - stehen mittlerweile mit Unterbrechung seit sechs Jahren zusammen auf der Bühne. Nachdem sie beide erstmals in einer Bluesrockband aufeinander trafen, fingen sie an, als Duo aufzutreten. Lajos spielt seit acht Jahren Klavier und ist von seiner Kindheit an jazzbegeistert. Sein Vater, welcher selber Jazzpianist ist, hat ihm von Anfang an Unterricht gegeben und seinen Sohn mit dem Jazzfieber infiziert. Kjell spielt seit neun Jahren Gitarre und sammelte im Laufe seines bisherigen musikalischen Lebens Erfahrungen in den verschiedensten Genres - von Blues bis Soul, von Rockabilly bis Punk. Erst durch das Zusammentreffen mit Lajos kam er in Kontakt mit Jazz, in den er sich sofort verliebte. Treffen die beiden Musiker mit ihren verschiedenen Einflüssen aufeinander, ist dies in Kombination mit ihrer eher ungewöhnlichen Besetzung für ein JazzDuo ein hörenswertes Erlebnis. Lajos Meinberg Klavier Kjell Kitzing Gitarre

Red Hot Dixie Devils

Freitag, 20. März, 20 Uhr Kulturlabor, Friedrich-Ebert-Str. 2, 69412 Eberbach Die Red Hot Dixie Devils formierten sich im Frühjahr 1996. Alle Musiker reisen ausnahmslos mit besonderer Vorliebe für den Classic-Jazz im Gepäck. Die Originalbesetzung mit Trompete/Gesang, Klarinette/Saxophon, Banjo, Waschbrett/Tuba/Kontrabass ermöglicht klangliche Flexibilität. Pfiffige Arrangements im Stile der Eddi Condon-/Jack Teagarden-Band und virtuos swingendes Zusammenspiel prägen den Sound der Band. Das Repertoire reicht von Louis ArmstrongTiteln über alte deutsche Schlager bis hin zu den Highlights der Swing-Ära. Mittlerweile sind die Red Hot Dixie Devils auf zahlreichen hochkarätigen Jazzfestivals zu hören. Klaus Gaa Trompete / Gesang Sven Hack Klarinette / Saxophon Henrik Dahn Banjo Harold Nardelli Tuba Bernd Fischer Waschbrett

No School Like Old School

Samstag, 21. März, 20 Uhr Kulturlabor, Friedrich-Ebert-Str. 2, 69412 Eberbach In einer Zeit, in der Jazz oft gar nicht kompliziert genug sein kann, sucht Alexander Bühl, Tenorsaxophonist und Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2018, mit „No School Like Old School“ genau das Gegenteil. Mit seinem neu gegründeten Quintett interpretiert er originale Arrangements von Meilensteinen der Jazzgeschichte und möchte an die Zeit des Jazz erinnern, die durch legendäre Aufnahmen von Ben Webster, Oscar Peterson und Dizzy Gillespie geprägt wurde. Das Trio des preisgekrönten Pianisten Thilo Wagner, mit JeanPhilippe Wadle am Kontrabass und Gregor Beck am Schlagzeug, ist eine Institution der europäischen Swingszene und bildet die Rhythmusgruppe. Ralf Hesse an der Trompete ergänzt die Band mit seinem virtuosen und zugleich geschmackvollen Spiel perfekt zum Quintett. Das Publikum darf sich auf einen Swingabend der Extraklasse freuen! Alexander Bühl Tenorsaxophon Ralf Hesse Trompete Thilo Wagner Piano Jean-Philippe Wadle Kontrabass Gregor Beck Schlagzeug Foto: www.svengoetz.com

Jazz in Church / Jazz-Gottesdienst

Sonntag, 29. März, 10 Uhr | Evangelische Michaelskirche, Neuer Markt, 69412 Eberbach Christoph Georgii Trio feat. Olaf Schönborn Die Evangelische Kirchengemeinde lädt zum Jazz-Gottesdienst in die Michaelskirche in Eberbach ein. In Zusammenarbeit mit der Reihe JazzMe der Stadt Eberbach findet auch in diesem Jahr diese besondere Veranstaltung statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Christoph Georgii Trio zusammen mit Olaf Schönborn. Christoph Georgii, der sowohl Jazzpiano als auch Kirchenmusik studierte, verbindet seit vielen Jahren die Musizierpraxis des Jazz mit der Tradition der Kirchenmusik, zum Beispiel durch Konzerte mit Improvisationen zu Choralmelodien oder durch Veröffentlichung des „Real Faithbook of Great Hymns“. Seit 2008 ist er Beauftragter für Popularmusik der Evangelischen Landeskirche in Baden. Olaf Schönborn Saxophone Christoph Georgii Piano Torsten Steudinger Bass Tobias Stolz Drums