Die neue Partyreihe im LKA-Longhorn! + + + 70er/ 80er/ 90er + + + Die Hits aus dem alten Ja(hr)tausend!

Er ist wohl einer der DJs Stuttgarts, war mitverantwortlich für die Gründung der legendären Hip-Hop-Vereinigung Kolchose und Teil der leider viel zu früh in der Versenkung verschwunden Formation Die Krähen:

DJ Emilio- ein Hip-Hop-Urgestein der Stadt.

Mit den besten Scheiben aus einer riesigen Plattensammlung beglückt DJ Emilio ab sofort einmal monatlich das LKA-Longhorn.

Unter dem Motto „Ja! 1000“ bringt er das Beste aus dem letzten Jahrtausend, genauer gesagt aus den 1970 bis 1990 Jahren, nach Stuttgart-Wangen. Wofür sich das LKA-Longhorn, das mit seinen mehr als 30 Jahren Jahre Laufzeit auf eine ähnliche lange Club-Geschichte zurück blickt wie Emilio im Dienste des Hip-Hop, bestens eignet. Wird schließlich Ja auch mal wieder Zeit, das der Kult-Club , in dem es in Sachen Party in den letzten Jahren etwas ruhiger war, wieder an legendäre Zeiten anknüpft.