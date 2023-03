Unsere Hochzeitsmesse Ja! im Residenzschloss Ludwigsburg ist bereits seit einigen Jahren als wichtige Anlaufstelle in Ludwigsburg und Region etabliert und zieht jährlich an die hundert Aussteller/innen und mehrere tausend Besucher/innen an. Bereits seit 2017 bieten wir mit der Hochzeitsmesse Ja! Interessierten ein breites und vielfältiges Informationsangebot.

Wir laden Euch herzliche zu unserer Hochzeitsmesse ins Residenzschloss Ludwigsburg ein. An diesen beiden Tagen dreht sich alles um den ganz besonderen Tag im Leben. Jede Menge Aussteller/innen präsentieren sich am Samstag & Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr im wunderschönen Ambiente des Residenzschloss Ludwigsburg. Weiterhin erwartet Euch ein facetten- und umfangreiches Programm aus Vorträgen, Liveacts und Brautmodenschauen.