Ja, Die Hochzeitsmesse… hier finden die Besucher alles für das schönste Ja! im Leben.

Jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wie seine Traumhochzeit aussehen soll.

Ob Vintage-Traum oder die Prinzessinnen-Variante mit Kutsche und weißen Pferden, Tauben und so kitschig wie möglich – im ganz positiven Sinne. Oder doch eher rustikal, in der Natur oder im zünftigen Wirtshaus. Wie darf es sein?

Eine gute Vorbereitung macht die Hochzeit wirklich zum schönsten Tag im Leben.

Bei zahlreichen regionalen Ausstellern kann man sich daher auf unserer Hochzeitsmesse JA! tolle Ideen und Inspirationen für die Traumhochzeit holen, sich über neueste Trends und Highlights informieren und einen Überblick über aktuelle Angebote und Preise erhalten, ganz nach dem Motto: Beraten, Informieren, Probieren. Auf 3 Stockwerken und im Außenbereich stehen die Hochzeitsexperten bereit. Es wartet zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm u.a. mit Live-Musik auf die Besucher – und das alles in einem märchenhaften Ambiente.