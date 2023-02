Ja, ich will! – Tagesseminar zur Ehevorbereitung

Sich das Ja-Wort zu geben ist Glück und Wagnis zugleich. An Ihrer Hochzeit bekräftigen Sie vor allen Gästen, dass alles, was Sie miteinander erlebt haben, Sie dazu geführt hat, Ja zueinander zu sagen.

In Ihrer Beziehung wird Liebe konkret und schreibt ihre ganz eigene Geschichte. Das ist aufregend und spannend. Der Vorbereitungstag schenkt Ihnen als Paar Zeit, auf die eigene Liebesgeschichte zu schauen und miteinander ins Gespräch zu kommen: Wie hat alles zwischen uns begonnen? Was schätze und mag ich an dir? Was nährt unsere Liebe? Worin sehen wir Herausforderungen auf unserem gemeinsamen Weg durchs Leben? Thematisch wird es auch um Gestaltungsmöglichkeiten der kirchlichen Trauung gehen: Wie ist die kirchliche Trauung aufgebaut? Was sprechen wir einander zu? Was ist uns wichtig an Texten, Liedern, Symbolen? In der kirchlichen Trauung feiern Sie mit Ihren Gästen, dass Gott sein Ja zu Ihnen und Ihrer Liebe gibt.

Durch die kirchliche Trauung erhalten Sie den Segen Gottes für Ihre Ehe – ein Leben lang! Gestaltet wird der Tag durch Impulse und Austausch per Zoom-Videokonferenz abwechselnd mit Zeiten als Paar zuhause und unterwegs. Begleitung durch Ute und Andreas Rieck, die seit 15 Jahren den spannenden Weg der Ehe und Familie gemeinsam gehen.

Referenten: Dr. Ute Rieck, Theologin, EPL-Kommunikationstrainerin, Referentin im Fachbereich Ehe & Familie der Diözese Rottenburg-Stuttgart; Andreas Rieck, Kommunikationstrainer, Theologe, Coach

Veranstaltungsort: Online über Zoom (den Link erhält man nach Anmeldung)