Jaakko Laitinen & Väärä Raha (Falschgeld) bringen seit 2009 Menschen zum Lachen, Weinen und Tanzen.

Die Musik der Band ist eine einzigartige Fusion aus einem speziellen Mix von Balkan-Grooves, altem finnischen Tango und Humppa.

Die Songs der Band – Gesang, Trompete, Bouzouki, Akkordeon, Kontrabass und Schlagzeug – sind zu 99 % Eigenkompositionen, deren Texte sich hauptsächlich mit der Liebe und ihrer bitteren Schönheit befassen, aber auch mit anderen wichtigen Themen des Lebens wie Sterblichkeit, dem trügerischen Glanz der Erinnerungen, dem schwankenden irdischen Glück und der unerbittlichen Eitelkeit unserer Ambitionen. Freude und Trauer sind in den Rhythmen und Melodien verankert, genau wie im Leben selbst.