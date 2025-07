Jaana Felicitas & Nikolai Striebel - Rhapsody in Magic

Erleben Sie einen Abend voller Überraschungen, in dem die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen.

Jaana Felicitas, die deutsche Meisterin der Zauberkunst, und Nikolai Striebel, der Grand Prix Sieger aus Kanada, vereinen ihre Talente zu einer einzigartigen Kombination aus Tanz, Comedy und Zauberei. „Das ist viel mehr als Magie. Zauberkunst gepaart mit Tanz und Comedy ist ein echtes Erlebnis“, so die Jury des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises, mit welchem die Show 2023 ausgezeichnet wurde. Die Wege der beiden kreuzten sich 2018 in Südkorea und seitdem sind sie ein unschlagbares Team. In "Rhapsody in Magic" zeigen sie, was die Zauberkunst so besonders macht und wie ihre gemeinsame Zeit im Atelier zu einzigartigen Darbietungen geführt hat, die bereits tausende Kilometer zurückgelegt- und Publikum auf der ganzen Welt verzaubert haben.