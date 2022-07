Jonathan Stauffer – Das Weltwirtschaftsforum und der »Great Reset«

Seit Jahren finden die jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, einem Skiort in den Schweizer Bergen, statt. Topografisch lässt sich das Treffen gut abriegeln. Demonstrierende oder einfach interessiere Bürger*innen haben keinen Zutritt. Eine Beschäftigung mit dieser Stiftungs und Lobby-Organisation sowie seinem Gründer Klaus Schwab* kann zu einem Spaziergang im Dunkeln am helllichten Tag werden. Klaus Schwab versteckt sich nicht, er sagt laut, was er denkt und will, präsentiert sich offen als Organisator weltweit einflussreicher Treffen, ist mit allen Mächtigen der Erde vernetzt und zeigt das auch. Was sollten einfache Mitmenschen heute über das WEF, dessen Struktur, Geschichte und Aktivitäten wissen?

* Klaus Schwab u. a.: »Der Große Umbruch« und »Das Grosse Narrativ«, Forum Publishing

Jonathan Stauffer: Verlagsleiter des Rudolf Steiner Verlages und des Futurum Verlages; Co-Leiter des Projekts ›Moulin de la Rouchotte‹, Frétigney/Frankreich. u.a.: Jonathan Stauffer “Klaus Schwab und der ›Great Reset‹”, die Drei 3/2021.

