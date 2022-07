Appel / Lotze / Morgenthaler – Das Forum 3 in dieser Zeit

Diesen Herbst blicken wir im Forum 3 auf über fünfzig Jahre eigene Geschichte zurück. Dabei befinden wir uns als Menschen und als Institution inmitten vielfältiger, teils sehr problematischer Gegenwartsereignisse, großen wie kleinen, weltweiten wie unmittelbaren. Zum Beispiel: Wie bewegen wir uns in einer pandemiegeprägten Welt? In welchen Herausforderungen stehen wir durch den Krieg in der Ukraine? Wie gehen wir mit den Beeinträchtigungen durch die Großbaustelle bei unserem direkten Nachbarn um? Wie bleiben wir als Einrichtung innerlich jung, auch was junge Besucher*innen und Mitarbeitende betrifft?

Kurz: Wir fragen uns, in welche Zukunft wir gehen wollen und können. Zu einem Austausch über solche Fragen laden wir alle ein, die am Forum 3 im Herzen interessiert und engagiert sind.