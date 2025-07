Das asiatische Automobil Tuning Treffen findet bereits zum 16. Mal statt und hat in Speyer schon regelrecht Tradition.

Von Jahr zu Jahr reisen mehr Teilnehmer aber auch Fans der japanischen und gesamten asiatischen Tuning Szene an, so dass bis zu 600 Fahrzeuge an diesem Wochenende erwartet werden. Ob Sonderlackierung oder Spezialausstattung, ob Interieur Tuning oder Hifi-Umbau – das Jacatu Treffen wird bunt, vielfältig und laut.

Informationen für Besucher

Die Tuning Cars sind das ganze Wochenende über auf dem Gelände des Technik Museum Speyer zu sehen und können von Interessierten kostenlos bestaunt werden. Das Treffen findet auf den Parkplätzen P3/P4 rund um die Eventhalle "Hangar 10" des Museums statt.