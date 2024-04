THE HOODIE CROWS, seit 2014 auf den Bühnen Deutschlands und Großbritanniens unterwegs, bestehen aus Sebastian Barwinek und Johannes Single, beides alte Hasen in der deutschen Folkszene. Zur Feier des 10ten Wiegentags gehen die zwei Multiinstrumentalisten neue Wege in alten Schuhen. Getragen vom flexiblen Saitenspiel der beiden sowie den charismatischen Singstimmen zeigen die Kapuzenkrähen eine beeindruckende thematische Bandbreite und musikalische Vielfalt.

Mit vielen Geschichten, Anekdoten, mit Witz und Charme und einer gewissen Portion Selbstironie bringen THE HOODIE CROWS eine enorme Auswahl keltisch-inspirierter Musik auf die Bretter, die die Welt bedeuten, und sie beflügeln zu einer Reise in vergangene Zeiten, immer mit scharfem Blick aus der Vogelperspektive auf die heutige Zeit und ihre Absonderlichkeiten.