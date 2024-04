Sie verkörpert wie kaum eine andere Künstlerin die Haltung eines friedlichen, vielfältigen und solidarischen Amerikas: Sonia Rutstein, auch bekannt als SONiA disappear fear. Die mehrfach Grammy-nominierte Singer-Songwriterin und Cousine Bob Dylans steht für eingängige Folk-Rock-Melodien und eine temperamentvolle, energiegeladene Performance, in ihren Liedern wendet sie sich gegen Homophobie, Rassismus und Gewalt.

SONiA Rutstein Biografie:

Von einem palästinensischen Dorf in Israel über die Synagoge in Freudental, Deutschland bis hin zum Sydney Opera House bringt die amerikanische Singer-Songwriterin SONiA disappear fear ihre Musik einem Publikum auf der ganzen Welt näher. SONiA arbeitet an ihrem 23. Album, das „23“ heißen wird, und an einer Autobiografie. Ihre Musik hat dazu beigetragen, die Welt in einen Ort der Gemeinschaft zu verwandeln und in die Fußstapfen der Giganten zu treten, die einst unter uns wandelten. Angst verschwindet, wenn SONiAs Seele die Herzen der Menschheit erhellt.

SONiA Rutstein ist eine Weltklasse Komponistin und Künstlerin. Ihre Auszeichnungen beinhalten u.a. sechs GLAMAs, davon einen als Künstlerin des Jahres, GLAAD (Gay and Lesbian American Anti Defamation) Award fürs beste Album (vorheriger Preisträger Elton John) und den Spirit of Folk Music Award der Folk Alliance International (2017). SONiAs Talent für Songwriting in einer Vielzahl von Genres und Sprachen hat ihr eine riesige internationale Zuhörerschaft beschert. . Vom Opernhaus in Sydney über das Kerrville Folk Festival bis zu einem Schutzraum in der Negev-Wüste hat SONiA Bühnen und Höhlen mit vielen ihrer Held*innen geteilt, darunter Pete Seeger, Joan Baez, Nickel Creek, Green Day, Emmylou Harris, GEORGE, John Fullbright, Sheryl Crow, Lucinda Williams, Joan Jett, und Bruce Springsteen beim Light of Day Benefit Concert.