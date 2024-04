The Look! spielt die unvergesslichen Welthits von Roxette, die in den späten

Achtziger und in den Neunziger Jahren den Soundtrack einer ganzen

Generation geprägt haben. „Crash Boom Bang“, „Sleeping in my Car“ oder

„Dangerous“ wecken die Erinnerung an eine besondere Zeit, in der die Welt

zusammenrückte, nach Westen blickte und ein neues Lebensgefühl der Freiheit

und endloser Möglichkeiten entstand.