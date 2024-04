Von der Presse schon mehrfach als „Die legitimen Nachfolger von Harmony Vocal Bands wie Crosby,Stills & Nash, The Eagles und America“ oder „Die Zukunft des Country Rock“ bezeichnet, hat die Band High South sich in den letzen Jahren vor allem im deutschsprachigen Raum ein sehr treues Publikum erspielt.

Es ist diese Mischung aus Folk, Blues, Country und Southern Rock, vorgetragen mit perfektem dreistimmigen Satzgesang gepaart mit dem zeiltlosen Wunsch nach „Peace, Love and Harmony“, welche bei den Zuhörern immer wieder große Emotionen auslöst. Nach zwei sehr intensiven Jahren, in denen es den US Musikern gelungen ist, den Trümmerhaufen, welchen die Corona Pandemie für viele international tourende Bands angerichtet hat, zu beseitigen, wird die Musikgruppe im Jahr 2024 wieder einige Termine im Frühsommer in Europa absolvieren. Diesmal ganz nach dem Motto „Back to the roots“ darf sich das Publikum auf eine Acoustic Tournee im Trio freuen, bei der die beliebtesten Songs aller Veröffentlichungen der Künstler vom Debütalbum „Now“ bis zum aktuellen Album „Feel this good“ zu hören sein werden.