Zuhause Tour 2024

Emotionale Popsongs, sehnsüchtige Hymnen und Texte, die das menschliche Miteinander aufs Schönste ausleuchten: Mit dieser Mischung hat sich der Songwriter Benne in den letzten Jahren eine ständig wachsende Fanbase erspielt. „Ich schreibe oft sehr intuitiv und ich glaube, dass alles, was ich erlebe immer sehr großen Einfluss auf meine Musik hat“ – so erklärt er selbst seine Arbeitsweise und ganz nebenbei auch den Grund, warum seine Musik so viele Herzen erreicht. Die große emotionale Bandbreite seiner Musik kann man bei seinen einzigartigen Livekonzerten erleben. „Ich liebe es mit meiner Band so viel Dynamik wie möglich zu erschaffen und versuche so gut ich kann mit Extremen zu spielen. Mal zerbrechlich leise und ganz intim und dann wieder energetisch, ganz laut und riesengroß. Das finde ich unglaublich spannend.“

Seine Shows sind für jeden Konzertfan ein absolutes Highlight. Wer sich davon selbst überzeugen will:

Mit seinem vierten Album Zuhause (VÖ: Frühjahr 2024) zieht Benne im Frühjahr 2024 mit seiner Band und vielen neuen Songs im Gepäck wieder durch die Lande.