"Das neue Normal" Tour 2024

Auf den Konzerten von OK.DANKE.TSCHÜSS treffen sich alle Altersklassen, Geschlechter, Subkulturen und Haarfarben zum friedlichen Mitsingen.

"Ihr seid alle Muschigeburten!" ist ein Satz, den nicht jede Band ihrem Publikum an den Kopf werfen kann. Bei OK.DANKE.TSCHÜSS hingegen singt die Menge diese Zeilen inbrünstig und voller Stolz mit. Wer sich fragt, wie das zur Hölle sein kann, muss dringend ein Konzert dieser Band besuchen. Neben Beleidigungen (am liebsten jedoch gegenüber Krankheiten) decken sie eine Bandbreite von zuckersüßen Singer-Songwriter-Stücken bis zu donnernden Rockhymnen ab. Auf ihrer letzten Tour zeigten OK.DANKE.TSCHÜSS, dass ihre Konzerte eine schier unbändige Energie ins Publikum transportieren können, die doppelt und dreifach in Form von Songtexten wieder zurückgeschrieen wird. Denn sobald OK.DANKE.TSCHÜSS die Bühne betreten, ist nicht nur erstaunlich, was auf der Bühne passiert. Auch ihr Publikum ist so bunt wie die Sportoutfits der Einhornrock-Band aus Mannheim. Alle Altersklassen, Geschlechter, Subkulturen und Haarfarben finden sich hier wieder. Nur eins haben alle definitiv gemeinsam: Kein Bock auf Hass und Diskriminierung. Vermutlich sind auf keinem anderen Konzert freundlichere Menschen anzutreffen als bei OK.DANKE.TSCHÜSS. Um genau diese unerschöpfliche Lebensfreude geht es: Das ist das neue Normal.