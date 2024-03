Back to Berlin Tour 2024

Die SISSOS sind ein Akustik-Duo aus Sydney. Ihre Musik ist voller guter Laune, mit Einflüssen aus Blues und Soul, und lebendigen Gesangsharmonien. Die Schwestern haben ihr Debüt-Album ‘After All This Time’ beim bekannten Underground- Studio The Famous Gold Watch in 2019 aufgenommen. Während ihrer Tourneen durch Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien, die Schweiz, Italien, Tschechien, Ungarn, UAE und Süd Korea, haben SISSOS ihre Songs vor tausenden Leute performt. Sie arbeiten jetzt an ihrer zweiten Platte und planen ihre nächste Europäische Tour im April 2024.