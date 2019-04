Jackie Chan Theatre "11 Warriors"

Die Long Yun Kungfu Gruppe wurde von der chinesischen Kungfu Ikone, dem weltberühmten Schauspieler Jackie Chan gegründet. In dem Stück „11 Kungfu Kämpfer“ wird in der Geschichte des Kungfu dargestellt wie 11 junge Menschen zu sich selbst finden. Atemberaubende Akrobatik und faszinierende Kostüme vor betörenden fernöstlichen Klängen verstärkt die Magie die von den jungen Künstlern ausgeht, die Sie mit ihrer Hingabe in den Bann ziehen werden.