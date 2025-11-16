28. Internationales Pianistenfestival

J. S. Bach Partita Nr. 6 e-Moll BWV 830

Franz Schubert Sonate B-Dur D 960

Johannes Brahms Drei Intermezzi op. 117

L. v. Beethoven Sonate Nr. 32 c-Moll op. 111

Jacob Leuschner (*1974) ist ein vielseitiger Pianist und gefragter Pädagoge. Zahlreiche Auszeichnungen bei bedeutenden Klavierwettbewerben bezeugen seinen künstlerischen Rang, überdies ist er Träger des Possehl-Musikpreises, des Kai-Uwe-von-Hassel- Preises und des Wiesbadener Mozartpreises.

Von 2008 bis 2014 hatte Leuschner eine Professur an der Musikhochschule Köln inne, um dann einem Ruf an die Musikhochschule Detmold zu folgen. Seine Studierenden haben bisher mehr als 50 Preise bei internationalen Wettbewerben gewonnen.

Einen Schwerpunkt in Leuschners Repertoire bilden die Meister der Wiener Klassik. Mehrfach führte er sämtliche Klaviersonaten von Mozart, Beethoven und Schubert in Konzertzyklen auf. Seine Diskographie umfasst bisher 15 CDs. Seine Gesamtaufnahme der Sonaten für Klavier und Violine von Mozart mit der Geigerin Keiko Urushihara wurde von der japanischen Fachpresse enthusiastisch gefeiert und mit dem „Excellence Award“ des staatlichen japanischen Kulturbüros ausgezeichnet.

Leuschner ist Begründer und künstlerischer Leiter des Brahms-Klavierwettbewerb Detmold.