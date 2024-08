Zum 100. Geburtstag von Jacques Lusseyran.

Das wiedergefundene Licht ist die außergewöhnliche Lebensgeschichte eines Blinden im französischen Widerstand. Sie erzählt vom unzerstörbaren Glauben an das Leben; inspirierend, poetisch und zutiefst bewegend. Übersetzt von Uta Schmalzriedt und in der überarbeiteten Fassung von Tobias Scheffel.

Jacques Lusseyran erblindet 1932 im Alter von acht Jahren nach einem Unfall. Dank seiner Stärke und der Unterstützung durch seine Eltern schafft es der heranwachsende Junge, seine Blindheit zu akzeptieren und anders sehen zu lernen.

Licht nimmt für ihn körperliche Gestalt an, und die Gegenstände um ihn herum werden Licht, auch die Farben, Töne, Gerüche und Formen. Sein Selbstvertrauen und seine innere Kraft haben eine fast magische Ausstrahlung auf Menschen, die Rat und Hilfe brauchen.

Mit siebzehn Jahren gründet Jacques Lusseyran innerhalb der Résistance eine Organisation von Jugendlichen, die gegen die deutsche Besatzungsmacht kämpft. 1943 wird er mit seinen Freunden verhaftet und nach Buchenwald deportiert. Inmitten eigener und fremder Krankheit, Folter und Mord blieb der junge Lusseyran, der „blinde Franzose“, durch das, was er sein „inneres Licht“ nennt, Widerstandskämpfer gegen Leid, Verzweiflung und Bosheit. Vielen konnte er, den sie als „den Mann, der nicht gestorben ist“ bewunderten, mit seinem unerschütterlichen Vertrauen helfen.

Jacques Lusseyran, am 19. September 1924 in Paris geboren, studierte nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Literatur an der Sorbonne und wurde später in den USA Universitätsprofessor für französische Literatur. Er kam 1971 bei einem Verkehrsunfall ums Leben.