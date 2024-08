„Ruanda und wir – Rückblicke auf eine Reise nach Ruanda dreißig Jahre nach dem Völkermord“

30 Jahre nach dem Völkermord.

18 Studierende der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne und der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder) reisten im Juli 2023 nach Ruanda, um die Spuren des Völkermords an den Tutsi zu erforschen. Diese Reise bildete den Abschluss eines Seminars, das sich mit der Shoah und dem Genozid an den Tutsi in Ruanda (1994) auseinandersetzte unter der Leitung von Fabien Théofilakis, Lehrbeauftragter für Zeitgeschichte an der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne und Gastprofessor an der Europa-Universität Viadrina in den Jahren 2023/2024.

Dreißig Jahre nach dem Völkermord an den Tutsi, bei dem in hundert Tagen mehr als eine Million Menschen getötet wurden, macht die Ausstellung auf die Besonderheiten dieses Ereignisses aufmerksam, indem sie zehn Tafeln präsentiert, auf denen die westlichen Studierenden ihre Überlegungen und Fragestellungen festgehalten haben und was diese in ihnen auslösten. Die Ausstellung wurde bilingual in deutscher und französischer Sprache konzipiert.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „RUANDA – 30 Jahre danach“ in Kooperation mit dem Centre Marc Bloch.

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-18 Uhr & Fr 10-16 Uhr