Jagdhornbläser der Jägervereinigung

Genießen Sie die vorweihnachtliche Stimmung in gemütlicher Atmosphäre. Die Jagdhornbläser der Jagdvereinigung präsentiert Weihnachtslieder im Lichterglanz des Weihnachtsmarktes.
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Martin-Luther-Platz Ansbach 91522 Ansbach
Konzerte & Live-Musik
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Genießen Sie die vorweihnachtliche Stimmung in gemütlicher Atmosphäre. Die Jagdhornbläser der Jagdvereinigung präsentiert Weihnachtslieder im Lichterglanz des Weihnachtsmarktes.
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