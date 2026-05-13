Jagoda Marinic

Die aus Waiblingen stammende Schriftstellerin und Publizistin Jagoda Marinić spricht über ihr Konzept der Sanften Radikalität - einen Ansatz mit dem sie sich für mehr Engagement "vor Ort" einsetzt.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie demokratisches Engagement vor Ort gelingen und wie Heimat als offener, gestaltbarer Raum verstanden werden kann. Es geht um eine Strategie gegen Rechtsextremismus und autoritäre Bewegungen, wie sie derzeit weltweit das demokratische Miteinander zersetzen.

«Sanfte Radikalität, das ist für mich die Entscheidung, eine Idee oder ein Projekt wirklich in die Welt zu bringen, statt Radikalität nur dafür zu nutzen, jene anzuprangern, die anders denken.»

Das anschließende Podiumsgespräch wird von Peter Schwarz moderiert

Die Referentin Jagoda Marinić ist Schriftstellerin, Publizistin und Podcasterin. Sie ist feste Kolumnistin für den »Stern«, international publizierte sie bereits in der »New York Times«.