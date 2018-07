Jagoo meets Zappa - Night - Climax Inst.

Weiter gehts mit den wilden Jagoo-Nächten im Climax Institutes zu Stuttgart. Dieses mal haben sich Jagoo schlagkräftigen support aus dem Kulturbetrieb ZAPPA, Schwäbisch Gmünd besorgt.

Mit Tillmann Gatter, Pat Morita & Harry Ken sind gestandene, umtriebige DJs aus Ulm, Schwäbisch Gmünd, Aalen am Start, die in ihrem Bereich als Residents und Aktivisten für zeitgenössischer elektronischer Musik, nicht mehr wegzudenken sind. Auch kriZe ist mittlerweile in Gmünd angekommen und nemelka spielt im ZAPPA, im Wechsel als DJ, Live-Act oder b2b mit kriZe.Eine ähnliche Konstellation hat letztes Jahr im Climax schon für Furore gesorgt. Nemelka wird diesmal sein neu produziertes Live-Set präsentieren, dessen roter Faden, ruckelnd- & wabernder Techno ist, leicht verwirrt, aber immer trocken und treibend. Der Rest der Gang legt auf und freut sich auf ‘ne schweißtreibende Nacht, 17.8. im Climax Institutes in Stuttgart.

Location:

Climax Inst., Calwer Str. 25, 70173 Stuttgart

(http://www.climax-institutes.de)

Date: FR 17. August 2018

Motto: JAGOO Meets ZAPPA Night

Uhrzeit: Start 23 Uhr – 8Uhr

DJs:Tillmann Gatter (Kulturbetrieb ZAPPA)

PAT MORITA & Harry Ken (Kulturbetrieb ZAPPA / Die Lola)

nemelka -live- (SEMF, Seta, Jagoo)

kriZe (Jagoo, SEMF, Kulturbetrieb ZAPPA)