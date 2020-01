JaGoo pres. Ciao Bello • Nemelka's Farewell Party

Ciao Bello ruft’s ihm hinterher. Vespa düsend flitzt das Nemelka gen Bella-Italia - lebensverändernd & Pfade suchend, startet für Mr. Farewell auf Elba ein neues Abenteuer. Spannend wird’s.... auch die letzte Nacht in der das arglose Jagoo Records Team nochmal locker italienisch auf die Climax Kacke haut. Eine Reise zwischen bröckelnden Technobeats, hypnotischen Deep-Techno Tracks und deep deep down Gewummer auf der sondervollen Climax PA. Neben Mr. Farewell und Auswanderkönig Nemelka sowie Kulturbetrieb ZAPPA bzw. KOMME WAS WOLLE / SEMF Mitgestalter und originär Italoschwabe kriZe, spielt noch Mr. Dilen aus Lissabon die Nacht mit an den Decks.

Dilen, ein indisch, britischer umtriebiger Langzeitportugiese, aus Lissabon, treibt mit seinem Team seit Jahren sein Clubkultur Projekt E.K.A. Unity in der wundervollen portugiesischen Hauptstadt voran. Jetzt mit neuem „NADA TEMPLE“ Club, an neuer Stelle, startet mit diesem Date, ein Austausch zwischen diesen beiden geographischen Metropolen. Ein künstlerischer Austausch sozusagen. Stuttgart trifft Lisbon. Musik und Kultur tauscht sich aus, zwischen den beiden kulturell angereicherten Partnerstädten. Komme Was Wolle. Ein Versuch Grenzen zu überschreiten und Verbindungen zu schaffen. Raus aus dem Haus und rein in die Welt. Auf das die Kunst Oberhand gewinne. Jetzt und hier als Kick Off zur Ciao Bello. Ein kleiner Abschied und ein neuer Start. Wir wünschen allen gutes Gelingen.

