Du hast Lust auf Singen und bist mindesten 4 Jahre alt. Dann komm zu unserem Projekt "Konzert".

Am 21.04.23 starten wir mit der ersten von 3 Proben. Du lernst coole Lieder und kannst diese dam am Konzert Des Etwas Anderen Chores am 13.05.23 deinen Eltern und Verwandten präsentieren.