Kellertheater - "Harold und Maud"

„Harold und Maude“ (Harold and Maude, ein Stück in zwei Akten von Colin Higgins, Deutsch von Udo Birckholz) ist eine Tragikomödie, die sich um die ungewöhnliche Beziehung zwischen dem jungen Harold und der älteren Maude dreht.

Harold ist ein wohlhabender, aber emotional distanzierter junger Mann. Er hat eine obsessive Vorliebe für den Tod und inszeniert regelmäßig Selbstmorde, um die Aufmerksamkeit seiner überfürsorglichen Mutter zu erregen. Eines Tages trifft er auf Maude, eine lebensfrohe und unkonventionelle ältere Dame, die das Leben in vollen Zügen genießt und eine positive Einstellung zum Tod hat. Maude hat eine Vielzahl von Abenteuern erlebt. Sie lehrt Harold, das Leben zu schätzen und die Schönheit in den kleinen Dingen zu sehen. Ihre Freundschaft entwickelt sich zu einer tiefen und liebevollen Beziehung, die die gesellschaftlichen Normen herausfordert. „Harold und Maude" ist eine wundervolle, berührende Geschichte über die Kraft der Liebe und die Wertschätzung des Lebens, die die Zuschauer dazu anregt, das Leben in seiner Fülle zu genießen – Egal in welchem Alter. Regie: Daniela Augustin-Kraus Soufflage: Erika Vogel Darstellende: HAROLD - Leonie Bittner MAUDE - Tina Ritter MRS. CHASEN - Rita Kuhn MÄDCHEN - Roxana Uhlenhut DR. MATHEWS & SERGEANT DOPPEL - Celine Brem PATER FINNEGAN - Peter Frischbier INSPEKTOR BERNARD & FRIEDHOFSGÄRTNER - Freddy Geyer SYLVIE GAZEL, NANCY MERSCH & SUNSHINE DORÉ - Claudia Diehl