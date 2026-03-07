Jagsttalbühne Möckmühl: Die Widerspenstige

Auf der Jagsttalbühne buhlen Hortensio, Gremio und Lucentio um Bianca – doch erst muss die widerspenstige Schwester Katharina verheiratet werden. Enter Petruccio! Zwischen Intrige, Witz und Wein der Witwe Tranio ringt Eigennutz mit der Liebe.

Auf der Jagsttalbühne entspinnt sich eine spritzige, an Shakespeare angelehnte Liebeskomödie: Die Kellner Hortensio, Gremio und Lucentio werben um die charmante Wirtstochter Bianca. Doch Biancas Hand hat eine Bedingung: Erst muss ihre ältere, als widerspenstig verschriene Schwester Katharina unter die Haube. Kurzerhand wird Petruccio engagiert, die „Widerspenstige“ zu zähmen – gegen Bezahlung und mit der Aussicht, endlich auf eigenen Beinen zu stehen.

Was als kalkulierte Intrige beginnt, kippt bald ins Unerwartete: Petruccio entdeckt hinter Katharinas scharfem Witz ein Herz, das sich nicht einfach dressieren lässt. Während Wortgefechte zu Funken werden, kommentiert die weinselige Witwe Tranio von der Terrassenkante aus das Geschehen mit trockenem Humor und skeptischer Lebensklugheit.

Zwischen Verkleidungen, Verwechslungen und launigen Liedern prallen Eigeninteressen auf echte Gefühle. Wer triumphiert am Ende – das eigennützige Kalkül der Strippenzieher oder die unberechenbare Macht der Liebe? Ein tempo- und pointenreicher Theaterabend über Rollenbilder, Freiheitsdrang und die Lust am Widerwort.