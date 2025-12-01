Jahresabschluss-Special mit Joe Vox Band ? Epic ?

Old Hamburg Königstraße 67, 72108 Rottenburg am Neckar

Auch dieses Jahr wird Joe Vox mit seiner Band wieder traditionell sein Jahresabschluss-Special im Old Hamburg darbieten.

Auf dem Programm steht ein Best of des Epic Repertoires, das aus Joes Neigung zu komplexen und theatralisch-dramatischen Kompositionen und Arrangements resultiert, monumentale Songs, die tiefe, bewegende Geschichten erzählen. Den Schwerpunkt bilden die Songs von Pink Floyd, ergänzt durch weitere große unsterbliche Werke und und an diesem speziellen Abend gespickt mit jeder Menge Überraschungen...

...und natürlich wie immer mit ganz besonderen Gästen.

